В G7 высказались за скорейшее достижение согласия МВФ и Украины о полноценном сотрудничестве

Об этом сообщили на сайте Министерства финансов Украины .

Выступая на сессии, Сергей Марченко поблагодарил партнеров из G7 за бескомпромиссную поддержку Украины в 2022 году. Финансовая и военная помощь, санкционное давление на агрессора – это то, что помогает Украине поддерживать своих граждан и противостоять врагу.

Отдельно Сергей Марченко поблагодарил министра финансов Германии Кристиана Линднера и Германию, которая председательствовала в G7 в 2022 году.

"Германия завершает свое председательство в Большой семерке, поэтому позвольте сегодня выразить искреннюю благодарность за ваши усилия по поддержке Украины в течение этого года. Мы имели честь сотрудничать с G7 при вашем председательстве, во время которого Германия играла ведущую роль в мобилизации поддержки для Украины", - сказал Сергей Марченко.

В частности, отмечается, что он подчеркнул, что дефицит бюджета в следующем году составит 38 млрд долл. США. Украина рассчитывает на поддержку G7 для финансирования дефицита. В этом контексте стороны обсудили создание межведомственной Координационной платформы доноров для координации существующих и новых механизмов поддержки бюджета Украины, а также скорейшего восстановления и реконструкции.

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"Ключевое значение этой Платформы состоит в том, чтобы члены G7 обсуждали вопросы Украины за столом, что позволит более качественно координировать привлечение и поступление финансовой помощи Украине", - прокомментировал инициативу Сергей Марченко.

Также стало известно, что во время встречи все присутствующие партнеры единогласно высказались за необходимость скорейшего достижения согласия по поводу полноценной программы сотрудничества (UCT) МВФ с Украиной, что будет предусматривать финансирование от Фонда для нужд госбюджета.

Министр финансов Украины описал финансово-экономическую ситуацию в Украине по итогам 2022 года.

"Из-за постоянных неудач на поле боя Российская Федерация пытается разрушить экономику Украины. Но наши экономика и финансовая система продолжают функционировать, несмотря на системные обстрелы критической инфраструктуры, разрушение электросетей, блокирование портов и экспорта морскими путями. Потребление остается на высоком уровне, а помощь партнеров позволила профинансировать больше половины дефицита бюджета в этом году", - отметил во время выступления Сергей Марченко.

Напомним, 20 декабря МВФ одобрил новую мониторинговую программу, которая привлечет доноров для Украины.

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