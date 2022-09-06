В G7 выразили обеспокоенность законопроектом, который может сорвать конкурс на главу НАБУ
Послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом №7654, который ставит под вопрос независимость конкурса на главу ключевого антикоррупционного органа Украины
Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.
"Послы G7, как давние сторонники по борьбе с коррупцией, обеспокоены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины", – говорится в сообщении.
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- Ранее в понедельник комитет Верховной Рады по организации государственной власти поддержал за основу законопроект №7654, который изменяет порядок проведения конкурса на должность директора НАБУ. Уже на этой неделе фракция "СН" намерена протянуть этот законопроект через Раду
- "Действующий закон прямо запрещает представляться кандидатам, которые последние два года работали в руководящих органах партии и/или были с ней в договорных отношениях. Теперь депутаты это ограничение отменяют (достаточно прекратить такую деятельность прямо перед представлением на конкурс)", - объясняет глава Центра противодействия. коррупции Виталий Шабунин. Кроме того, законопроект предусматривает возможность досрочного увольнения руководителей НАБУ и НАПК "за связанное с коррупцией правонарушение".
- Законопроект №7654 подготовил депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко. Он сам является фигурантом дела НАБУ после того, как журналисты-расследователи в прошлом году обнаружили у его матери-пенсионерки земельные участки, имение, квартиру и автомобиль Tesla.
- Проект закона поддержали минимально необходимые 14 из 27 депутатов комитета Рады. При этом, как сообщал Рух "Честно", во время заседания два народных депутата, в частности Владислав Поляк, которого судят за кнопкодавство, сказали, что сразу поддерживают повестку дня и вопросы в повестке дня, потому что у них якобы некачественная интернет-связь. Кроме того, еще 26 августа то же большинство членов комитета (14 из 27) объявили главе Андрея Клочко недоверие. Но заседание тогда не состоялось, потому решение не было формально принято.
- Отметим, что проведение прозрачного конкурса на назначение главы НАБУ является одним из требований Европейского Союза на пути к членству Украины. 1 июля президент Владимир Зеленский заявил , что конкурс на руководителя антикоррупционного бюро будет объявлен "в ближайшее время".
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