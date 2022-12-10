В G7 прокомментировали отставку трех судей Конституционного суда Украины
Послы стран G7 обсудили информацию об отставке трех судей Конституционного суда Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на твиттер представителей G7.
"G7 приняли во внимание отставку 3 судей КСУ. Для назначений на должность судьи необходимо принятие нового порядка отбора. Важно, чтобы законопроект 7662 предусматривал значительное привлечение независимых экспертов, в частности право решающего голоса", - говорится в сообщении.
Реформа, упомянутая в G7, означает усовершенствование процедуры отбора судей и недопущение вмешательства в деятельность Конституционного Суда Украины.
- 7 декабря три судьи Конституционного Суда Украины ушли в отставку на основании поданных ими заявлений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное