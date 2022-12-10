В G7 прокомментировали отставку трех судей Конституционного суда Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на твиттер представителей G7.

"G7 приняли во внимание отставку 3 судей КСУ. Для назначений на должность судьи необходимо принятие нового порядка отбора. Важно, чтобы законопроект 7662 предусматривал значительное привлечение независимых экспертов, в частности право решающего голоса", - говорится в сообщении.

Реформа, упомянутая в G7, означает усовершенствование процедуры отбора судей и недопущение вмешательства в деятельность Конституционного Суда Украины.

7 декабря три судьи Конституционного Суда Украины ушли в отставку на основании поданных ими заявлений.

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