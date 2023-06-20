Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

"Послы G7 выражают поддержку всем украинцам, переживающим постоянную угрозу и разрушение от ракетных атак России. Мы удваиваем наши усилия, чтобы избавить Россию от компонентов, которые она использует для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины", - отметили они.

Заявление появилось на фоне последнего обстрела Россией Кривого Рога в ночь на 14 июня, в результате которого была разрушена многоэтажка.

Попавшая в здание ракета Х-101 была изготовлена в апреле 2023 года и содержала, по данным украинской стороны, около 50 компонентов западного производства, попавших в Россию в обход санкций.