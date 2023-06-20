В G7 отреагировали на просьбу Украины усилить борьбу с ракетной программой России
Послы G7 в Украине пообещали усилить усилия, чтобы лишить Россию высокотехнологичных компонентов для ракет, применяемых для обстрелов Украины
Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.
"Послы G7 выражают поддержку всем украинцам, переживающим постоянную угрозу и разрушение от ракетных атак России. Мы удваиваем наши усилия, чтобы избавить Россию от компонентов, которые она использует для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины", - отметили они.
Заявление появилось на фоне последнего обстрела Россией Кривого Рога в ночь на 14 июня, в результате которого была разрушена многоэтажка.
Попавшая в здание ракета Х-101 была изготовлена в апреле 2023 года и содержала, по данным украинской стороны, около 50 компонентов западного производства, попавших в Россию в обход санкций.
- Напомним, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина передала партнерам список компаний, чьи компоненты обнаружены в ракетах РФ и требует введения санкций, чтобы остановить российский террор.
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