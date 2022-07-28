В G-7 прокомментировали назначение Клименко на должность главы САП

Об этом сообщили в Twitter председательства Германии в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

"Послы G7 приветствуют назначение Александра Клименко главой САП сегодня генеральным прокурором Костиным. Президент Украины Владимир Зеленский сделал это долгожданным, положительным завершением процедуры отбора", - говорится в заявлении.

"Это огромный скачок вперед на пути создания антикоррупционной архитектуры Украины пригодной для достижения целей. Теперь Украина должна убедиться, что САП обеспечена всеми ресурсами и институциональной независимостью, необходимыми для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти", — считают послы G-7.

21 декабря 2021 года комиссия по избранию руководителя САП объявила результаты конкурса на должность: Александр Клименко набрал 246 баллов, прокурор Андрей Синюк – 229 баллов. Соответственно, Клименко должен был возглавить САП, а Синюк – стать его заместителем. Однако дальнейший процесс назначения затормозил: комиссия не могла собраться, потому что не было кворума, заседания переносили из-за отсутствия кого-либо из членов комиссии и т.д.

19 июля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса.

27 июля Верховная Рада назначила генеральным прокурором выдвинутого президентом Владимиром Зеленским нардепа от "Слуги Народа", главу парламентского комитета по правовой политике Андрея Костина.

28 июля главой САП назначен детектив НАБУ Клименко, который выиграл конкурс на должность.

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