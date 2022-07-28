В G-7 прокомментировали назначение Клименко на должность главы САП
Специализированная антикоррупционная прокуратура должна быть институционально независимой для борьбы с коррупцией
Об этом сообщили в Twitter председательства Германии в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.
"Послы G7 приветствуют назначение Александра Клименко главой САП сегодня генеральным прокурором Костиным. Президент Украины Владимир Зеленский сделал это долгожданным, положительным завершением процедуры отбора", - говорится в заявлении.
"Это огромный скачок вперед на пути создания антикоррупционной архитектуры Украины пригодной для достижения целей. Теперь Украина должна убедиться, что САП обеспечена всеми ресурсами и институциональной независимостью, необходимыми для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти", — считают послы G-7.
- 21 декабря 2021 года комиссия по избранию руководителя САП объявила результаты конкурса на должность: Александр Клименко набрал 246 баллов, прокурор Андрей Синюк – 229 баллов. Соответственно, Клименко должен был возглавить САП, а Синюк – стать его заместителем. Однако дальнейший процесс назначения затормозил: комиссия не могла собраться, потому что не было кворума, заседания переносили из-за отсутствия кого-либо из членов комиссии и т.д.
- 19 июля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса.
- 27 июля Верховная Рада назначила генеральным прокурором выдвинутого президентом Владимиром Зеленским нардепа от "Слуги Народа", главу парламентского комитета по правовой политике Андрея Костина.
- 28 июля главой САП назначен детектив НАБУ Клименко, который выиграл конкурс на должность.
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