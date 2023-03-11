В Фьюри объяснили, почему Усик не заслуживает одинакового гонорара с британцем
Отец и тренер Тайсона Фьюри Джон Фьюри заявил, что украинец не заработает больше, чем с британцем за бой ни с одним из боксеров мира
Об этом Фьюри-старший рассказал в комментарии Express .
По его словам, именно Тайсон Фьюри способен собрать аншлаг 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, поэтому Александр Усик должен быть доволен даже распределением призового фонда в пропорции 30:70 в пользу британца.
"Я думаю, что Усик и его команда должны осознавать, где они находятся и чего хотят. Предложение в размере 30% гонорара – это хорошие деньги для него. Я не вмешиваюсь в дела Тайсона, но дам ему совет. Я скажу: "Настаивай на своему. Ты чемпион WBC – сторона А. Ты собрал 95 тыс. человек в холодную погоду и 60 тыс. на морозе», – сказал Джон Фьюри.
По его мнению, за поединки с обязательными претендентами на титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации), британцами Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом, украинец даже не получит подобной суммы.
"Где еще он получит столько? С кем бы он ни дрался, Александр не заработает даже четверти того, что предложил ему Тайсон. Так что для него есть смысл принять предложение, иначе Тайсон не будет боксировать, поскольку знает себе цену. 30 процентов – это значительная сумма из тех денег, которые стоят на кону", – убежден Джон Фьюри.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 11 марта Александр Усик заявил, что согласен на распределение гонораров 70:30 в пользу Тайсона Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал 1 млн. фунтов на нужды Украины.
- Тайсон Фьюри в ответ заявил, что начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Александра Усика.
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