В футбольном симуляторе FIFA больше не будет русскоязычной озвучки
В следующей серии футбольного симулятора FIFA не будет русскоязычной озвучки матчей
Об этом сообщают российские СМИ.
Российский комментатор Константин Генич, чьи записанные фразы использовались во время матчей в футбольном симуляторе FIFA, подтвердил, что в следующей части игры - не будет российской озвучки.
Следующая часть FIFA выйдет под новым названием. Теперь самый популярный футбольный симулятор будет называться EA Sports FC
- В марте 2022 года компания EA Sports приняла решение удалить Россию из футбольного симулятора FIFA и хоккейной видеоигры NHL.
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