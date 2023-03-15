В футбольном симуляторе FIFA больше не будет русскоязычной озвучки

Об этом сообщают российские СМИ.

Российский комментатор Константин Генич, чьи записанные фразы использовались во время матчей в футбольном симуляторе FIFA, подтвердил, что в следующей части игры - не будет российской озвучки.

Следующая часть FIFA выйдет под новым названием. Теперь самый популярный футбольный симулятор будет называться EA Sports FC