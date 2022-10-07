В футболке F**k you Putin: министр обороны Чехии "поздравила" президента РФ с днем рождения
Министр обороны Чехии Яна Чернохова надела футболку с надписью F**k you Putin и "поздравила" президента России Владимира Путина с 70-летием
Соответствующее сообщение с фото она опубликовала в твиттере .
"Я благодарю друзей из коллекции Gift for Putin за подарок для меня. Когда еще я могу надеть их футболку, как не 7 октября, и высказать свою гражданскую позицию в отношении одного из величайших преступников нашей эпохи. Скоро мы победим", - написала Чернохова.
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