Соответствующее сообщение с фото она опубликовала в твиттере .

"Я благодарю друзей из коллекции Gift for Putin за подарок для меня. Когда еще я могу надеть их футболку, как не 7 октября, и высказать свою гражданскую позицию в отношении одного из величайших преступников нашей эпохи. Скоро мы победим", - написала Чернохова.