В футболе изменят правила пенальти
Международный совет футбольных ассоциаций обнародовал перечень изменений в правилах футбола
Об этом сообщает официальный сайт Международного совета футбольных ассоциаций.
Теперь во время пенальти вратарям будет запрещено демонстрировать неуважение и отвлекать соперника от удара нечестным способом.
Также рефери будет учитывать время, потраченное на празднование голов, когда будет принимать решение, сколько компенсировать минут.
Решения вступят в силу 1 июля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное