В футболе изменят правила пенальти

Об этом сообщает официальный сайт Международного совета футбольных ассоциаций.

Теперь во время пенальти вратарям будет запрещено демонстрировать неуважение и отвлекать соперника от удара нечестным способом.

Также рефери будет учитывать время, потраченное на празднование голов, когда будет принимать решение, сколько компенсировать минут.

Решения вступят в силу 1 июля.