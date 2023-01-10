Об этом пишет Financial Times .

Сразу пять китайских чиновников в разное время сообщили FT, что Россия заранее не сообщила Китаю о намерении начать полномасштабное вторжение в Украину.

В частности, этого не сделал российский диктатор Владимир Путин, 4 февраля встретившийся с Си Цзиньпинем перед церемонией открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Никакой стенограммы их разговора не было обнародовано. Однако один из чиновников рассказал FT, что Путин лишь предупредил Си Цзиньпиня, что Россия "не исключит принятия каких-либо возможных мер, если Украина нападет на территорию России и возникнет риск гуманитарной катастрофы".

Китай воспринял это как сигнал о готовности к ограниченной военной операции, а не полномасштабному вторжению.

Свидетельством того, что Пекин не знал о настоящих планах РФ, является и понижение в должности Ле Юйчена, который на момент вторжения был главным экспертом министерства иностранных дел КНР по РФ. Сейчас он занимает должность заместителя главы национальной администрации телевидения и радиовещания, хотя раньше ему прочили должность нового главы МИД.

"Ле было понижено на два должностных уровня. Его признали ответственным за провал разведки по вторжению России", - сказал источник знакомый с ситуацией.

21 декабря 2022 Си Цзиньпин встретился с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и призвал к поиску дипломатических путей прекращения войны России против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb