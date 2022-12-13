Об этом сообщают пропагандистские СМИ,

Бортников заявил, что из 123 преступлений "спецслужб", 64 – теракты.

Отмечается, что антитеррористический комитет задержал более 400 "украинских радикалов" и лиц, "совершивших военные преступления" на границах с РФ. Кроме того, в России заявили, что не допустили в страну 1026 человек, "причастных к террористической деятельности".

27 ноября в Шебекино Белгородской области были повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.

Впоследствии губернаторы Курской и Белгородской областей РФ заявили , что ВСУ обстреляли приграничья РФ.

Впоследствии губернаторы Курской и Белгородской областей РФ заявили , что ВСУ обстреляли приграничья РФ. 5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома потерпели удар.

6 декабря на аэродроме в Курске произошел пожар . Власти заявили об атаке беспилотника.

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