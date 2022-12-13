В ФСБ заявили об увеличении количества терактов в РФ из-за деятельности "украинских спецслужб"
Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что из-за "деятельности украинских спецслужб" в России возросло количество терактов, якобы с начала года уже было предотвращено 123 преступления
Об этом сообщают пропагандистские СМИ,
Бортников заявил, что из 123 преступлений "спецслужб", 64 – теракты.
Отмечается, что антитеррористический комитет задержал более 400 "украинских радикалов" и лиц, "совершивших военные преступления" на границах с РФ. Кроме того, в России заявили, что не допустили в страну 1026 человек, "причастных к террористической деятельности".
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Впоследствии губернаторы Курской и Белгородской областей РФ заявили , что ВСУ обстреляли приграничья РФ.
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