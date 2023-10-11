В ФСБ заявили о якобы предотвращении диверсий на Курской и Смоленской АЭС и задержании "украинской ДРГ"
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о якобы задержании в августе украинской ДРГ, готовившей подрыв ЛЭП на Курской и Смоленской АЭС
Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости .
Бортников утверждает, что якобы задержанные "украинские диверсанты" готовился спецназом британской армии.
"В целом в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв имел целью нарушить технологический процесс функционирования АЭС", - сказал Бортников.
"В результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС", - добавил он.
- В ноябре прошлого года украинская разведка узнала, что россияне хранят на территории Курской АЭС ракеты до комплексов С-300.
- 15 августа Центр национального сопротивления сообщил, что россияне готовят провокацию на Курской АЭС и разработали план эвакуации населения на случай радиоактивного загрязнения. Страна-агрессорка якобы собиралась устроить теракт на ядерном объекте и обвинить в этом Киев.
- Секретарь СНБО Данилов отрицает подготовку Украиной теракта на Курской АЭС.
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