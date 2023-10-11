В ФСБ заявили о якобы предотвращении диверсий на Курской и Смоленской АЭС и задержании "украинской ДРГ"

Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости .

Бортников утверждает, что якобы задержанные "украинские диверсанты" готовился спецназом британской армии.

"В целом в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв имел целью нарушить технологический процесс функционирования АЭС", - сказал Бортников.

"В результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС", - добавил он.