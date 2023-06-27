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В ФСБ заявили, что закрыли дело о вооруженном мятеже Пригожина

27 июня, 2023 вторник
11:38
Криминал

Федеральная служба безопасности России 27 июня сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь НДС Вагнера Евгений Пригожин

Об этом пишет "РИА Новости".

В ФСБ отметили, что основой для прекращения уголовного дела стали материалы уголовного дела.

"В ходе расследования дела возбужденного Следственным управлением ФСБ РФ 23 июня этого года по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", - объясняется в ведомстве.

Также отмечается, что с учетом этого и других обстоятельств, важных для расследования, следственный орган принял решение о прекращении уголовного дела.

Мятеж в России и дело против Пригожина

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня в российских СМИ отмечалось, что главарь ПИК Вагнера остается под следствием по делу об организации мятежа в России, расследование продолжается, несмотря на заявления Кремля о закрытии дела.

В этот же день президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.

Россия
ФСБ
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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