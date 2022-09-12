В ФСБ заявили, что убийство двух коллаборантов из Новой Каховки было инсценировкой российской спецслужбы
Убийство так называемого замглавы российской администрации Новой Каховки Виталия Гуры 6 августа и "заместителя начальника полиции" Сергея Томко 7 июля оказалось инсценировкой ФСБ
Об этом сообщает российская редакция Радио "Свобода".
Утром 12 сентября Гура и Томко появились в эфире российского канала. В сюжете речь шла о якобы спецоперации ФСБ по предотвращению покушений на российских чиновников в Украине. По словам Гуры, сотрудники российских спецслужб сообщили его о запланированном покушении украинской стороны в начале августа, предоставив аудиозапись, на которой это обсуждал сотрудник СБУ с агентом покушение.
Как утверждали в сюжете, тот же сотрудник СБУ якобы организовал взрыв гранаты в кафе, где собирались российские чиновники. Его согласился совершить местный житель за 150 долларов США, однако он работал под контролем ФСБ. Взрыв произошел, но никто не пострадал, – добавили в сюжете.
- Об уничтожении коллаборанта Сергея Томко 8 июля в эфире Эспрессо рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
- 6 августа российские пропагандистские СМИ сообщили , что во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области стреляли из пистолета в местного коллаборанта Виталия Гуру. Тяжело раненого коллаборанта вроде бы доставили на лечение в Крым, а вечером россияне подтвердили его смерть от полученных ранений.
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