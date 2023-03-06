В ФСБ заявили, что предотвратили покушение на российского миллиардера, которое якобы координировала СБУ
ФСБ заявила, что предотвратила покушение на миллиардера Константина Малофеева, которое якобы планировал основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин, которого в РФ называют подконтрольным СБУ
Об этом сообщают российские СМИ.
В федеральной служба безопасности РФ утверждают, что она предотвратила покушение на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого якобы намеревался взорвать Денис Капустин - основатель "Русского добровольческого корпуса", которого в РФ называют подконтрольным Службе безопасности Украины.
"Террористический акт планировалось совершить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева", - заявили в ФСБ.
Капустина также назвали организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов РДК на села в Брянской области и обвинили в подготовке диверсии на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.
- 2 марта Оперативное командование "Север" предупредило о возможных провокациях РФ, нацеленных на дискредитацию ВСУ.
- Тогда же в социальных сетях и российских медиа начали появляться сообщения о "проникновении украинских диверсантов в два села Брянской области РФ", граничащей с Черниговщиной. Пропагандисты распространяли тезисы о "перестрелках и взятии заложников", но их заявления противоречили друг другу и утверждениям местных властей РФ.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к этим событиям и посоветовал российскому руководству опасаться своих партизан.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал , что сообщения относительно "украинских ДРГ" в Брянской области свидетельствуют о внутреннем противостоянии между гражданами России.
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