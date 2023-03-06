Об этом сообщают российские СМИ.

В федеральной служба безопасности РФ утверждают, что она предотвратила покушение на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого якобы намеревался взорвать Денис Капустин - основатель "Русского добровольческого корпуса", которого в РФ называют подконтрольным Службе безопасности Украины.

"Террористический акт планировалось совершить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева", - заявили в ФСБ.

Капустина также назвали организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов РДК на села в Брянской области и обвинили в подготовке диверсии на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.