В ФСБ России сообщили о задержании консула Эстонии
Сотрудники ФСБ России задержали консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте
Об этом передает пресс-служба ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул Генерального консульства Эстонской Республики в г. Санкт-Петербург Март Лятте", - говорится в сообщении.
В ФСБ РФ отметили, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению Российской Федерации".
В России планируют применить к иностранному дипломату меры в соответствии с нормами международного права.
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