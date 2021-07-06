В ФСБ России сообщили о задержании консула Эстонии

Об этом передает пресс-служба ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул Генерального консульства Эстонской Республики в г. Санкт-Петербург Март Лятте", - говорится в сообщении.

В ФСБ РФ отметили, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению Российской Федерации".

В России планируют применить к иностранному дипломату меры в соответствии с нормами международного права.

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