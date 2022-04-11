В ФСБ России провели "чистку" среди кадров, ответственных за разведку и аналитику по ситуации в Украине, - Bellingcat

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на интервью болгарского журналиста-расследователя Христа Грозева из команды Bellingcat.



По предварительным данным, в 5-й службе подразделений ФСБ России состоялась "чистка" среди работников, которые занимались разведкой и аналитикой по ситуации в Украине и надавали Путину соответствующую информацию по этому поводу.



По словам Bellingcat, бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу недавно перевели в СИЗО. В частности стало известно, что его телефон отключен уже две недели подряд.



"Могу сказать, что значительная часть из них, если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ. Чистка точно прошла. Через пару дней надеюсь, что сможем опубликовать что-либо более конкретное о судьбах этих людей", - комментирует Грозев.



Согласно словам журналиста, "чистка" также затронула 150 офицеров ФСБ России.



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