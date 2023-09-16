В Форуме оборонных индустрий, который пройдет в Украине, уже подтвердили свое участие 86 ведущих компаний из 21 страны мира, - Зеленский

Об этом в своем вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что подготовка Форума оборонных индустрий, которая состоится уже этой осенью в Украине, продолжается.

"Интерес к Форуму очень высок. И это полностью отражает силу и потенциал Украины, нашу способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок. Уже 86 ведущих оборонных компаний мира – а это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме", - заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, наша задача совершенно очевидна – дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. Кроме того, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров. Мир должен быть сильнее любой угрозы жизни от любых агрессоров или террористов.