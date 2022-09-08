Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Главное, к каким выводам в обсуждении придут на встрече Рамштайн-5 не в краткосрочных, а в среднесрочных перспективах и долгосрочных взаимодействиях с Украиной. Среднесрочные перспективы - это готовность поставить производство стран НАТО, в первую очередь лидеров альянса, для Украины в вооружении и снарядах, исходя из перспективы на полгода, год и больше. Второе - обучение, тренинговые программы, в которых Великобритания взяла лидерскую роль и 10 тысяч украинских военных учатся на новой технике, после чего сразу идут в бой. К этой программе присоединились и присоединяются многие другие страны", - отметил дипломат.



Валерий Чалый сказал, что есть еще важная часть обсуждения – это переход на взаимосовместимость действий в общих операциях.



"Это значит, что несмотря на дискуссию о гарантиях безопасности, в формате Рамштайн серьезно рассматривают возможность присоединения Украины к НАТО, я так считаю. То есть они создают для этого все условия, а нам надо действовать и идти тем же путем, потому что после деоккупации наших территорий нам потребуется зонтик или стена безопасности, что угодно, потому что Путин не остановится, когда мы выйдем на административные границы Донецкой, Луганской областей и Крыма", - объяснил чрезвычайный и полномочный посол Украины.



Чалый подчеркнул, чтобы поставить заслон от Путина есть два варианта: один – наличие ядерного оружия в Украине, что при сегодняшних условиях нереально, и второй вариант – это ракеты с дальностью до 500 км, мощные новые системы ПВО и самолеты, которые выставлены на восточном фланге НАТО, и мы члены альянса.

8 августа министр обороны США Ллойд Остин во время встречи на авиабазе Рамштайн сообщил, что Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет "военной помощи" на сумму $675 млн.