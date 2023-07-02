В фонтане в центре Днепра заметили питона
В воскресенье, 2 июля, в центре Днепра местные жители заметили в сквере "Прибрежный" огромного питона, которого выгуливали хозяева
Об этом пишет Dnepr info.
Отмечается, что питон плавал в фонтане, а местные жители могли его даже погладить.
"Интернет-пользователи шутят, что в следующий раз на прогулку с собой следует брать мышку", - говорится в сообщении.
Фото: Dnepr info
Справка.
Питоны – неядовитые змеи. В среднем они достигают размера до пяти метров и нападают на меньших животных. Питоны обвивают жертву и душат ее. Эти змеи не нападают на больших существ, в частности на человека.
Питоны не могут жить в обычных домашних условиях, однако дома их можно содержать в террариуме. Его размер должен быть не менее одного метра в длину и высоту. Также питонам необходима температура до 40 градусов тепла, для этого в террариумах устанавливают лампы и обогрев.
- Во Львовской области змея укусила 14-летнюю девушку. Событие произошло в селе Верхняя Яблонька Самборского района.
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