В фонтане в центре Днепра заметили питона

Об этом пишет Dnepr info.

Отмечается, что питон плавал в фонтане, а местные жители могли его даже погладить.

"Интернет-пользователи шутят, что в следующий раз на прогулку с собой следует брать мышку", - говорится в сообщении.

Фото: Dnepr info

Справка.

Питоны – неядовитые змеи. В среднем они достигают размера до пяти метров и нападают на меньших животных. Питоны обвивают жертву и душат ее. Эти змеи не нападают на больших существ, в частности на человека.

Питоны не могут жить в обычных домашних условиях, однако дома их можно содержать в террариуме. Его размер должен быть не менее одного метра в длину и высоту. Также питонам необходима температура до 40 градусов тепла, для этого в террариумах устанавливают лампы и обогрев.