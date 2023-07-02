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В фонтане в центре Днепра заметили питона

2 июля, 2023 воскресенье
20:24
Общество

В воскресенье, 2 июля, в центре Днепра местные жители заметили в сквере "Прибрежный" огромного питона, которого выгуливали хозяева

Об этом пишет Dnepr info.

Отмечается, что питон плавал в фонтане, а местные жители могли его даже погладить.

"Интернет-пользователи шутят, что в следующий раз на прогулку с собой следует брать мышку", - говорится в сообщении.

Пітон

Фото: Dnepr info

Справка.

Питоны – неядовитые змеи. В среднем они достигают размера до пяти метров и нападают на меньших животных. Питоны обвивают жертву и душат ее. Эти змеи не нападают на больших существ, в частности на человека.

Питоны не могут жить в обычных домашних условиях, однако дома их можно содержать в террариуме. Его размер должен быть не менее одного метра в длину и высоту. Также питонам необходима температура до 40 градусов тепла, для этого в террариумах устанавливают лампы и обогрев.

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Украина
Днепр
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