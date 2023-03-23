Об этом сообщили в Yle.

Российское грузовое судно Swem было задержано в порту Котка из-за санкций ЕС против России. Отмечается, что оно должно было принять груз удобрений в компании, принадлежащей российскому олигарху, включенному в список санкций ЕС.

Судно находится за пределами порта в ожидании информации, можно ли получить разрешение на вывоз из страны временно задержанного карго.

"В сотрудничестве с властями мы обнаружили, что груз содержит удобрения, которые, вероятно, принадлежат лицу, включенному в санкционный список ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения", - рассказала редакции Svenska Yle Пиа Сариваара, руководитель санкционного отдела в Министерстве иностранных дел

Министерство не сообщает, о каком олигархе идет речь.

По словам Пиа Сариваара, вероятнее всего, груз сможет продолжить свой путь после получения разрешения. Она пояснила, что груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и необходим для обеспечения производства продуктов питания.

По неподтвержденной информации, размер партии удобрений, остановленных в Коте, составляет 20 000 тонн, а стоимость груза на мировом рынке может составить около 10-12 миллионов евро.