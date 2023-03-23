В финском порту задержали судно с российскими удобрениями, стоимость товаров оценили в €10-12 млн
Российское грузовое судно Swem задержали в финском порту Котка из-за санкций ЕС против России. Стоимость товаров предварительно достигает €10-12 млн
Об этом сообщили в Yle.
Российское грузовое судно Swem было задержано в порту Котка из-за санкций ЕС против России. Отмечается, что оно должно было принять груз удобрений в компании, принадлежащей российскому олигарху, включенному в список санкций ЕС.
Судно находится за пределами порта в ожидании информации, можно ли получить разрешение на вывоз из страны временно задержанного карго.
"В сотрудничестве с властями мы обнаружили, что груз содержит удобрения, которые, вероятно, принадлежат лицу, включенному в санкционный список ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения", - рассказала редакции Svenska Yle Пиа Сариваара, руководитель санкционного отдела в Министерстве иностранных дел
Министерство не сообщает, о каком олигархе идет речь.
По словам Пиа Сариваара, вероятнее всего, груз сможет продолжить свой путь после получения разрешения. Она пояснила, что груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и необходим для обеспечения производства продуктов питания.
По неподтвержденной информации, размер партии удобрений, остановленных в Коте, составляет 20 000 тонн, а стоимость груза на мировом рынке может составить около 10-12 миллионов евро.
- Напомним, страны ЕС могут начать совместное морское патрулирование и провести военно-морские учения, чтобы противодействовать разведывательным кораблям РФ и защитить инфраструктуру.
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