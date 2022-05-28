В финляндский порт вошли военные суда стран НАТО
В порт столицы Финляндии Хельсинки вошли четыре военных корабля стран-членов НАТО - США, Германии и Франции
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Yle.
Корабли вошли в Хельсинки после участия в учениях.
Министр обороны Антти Кайкконен отметил, что визит этих судов был согласован еще до того, как Финляндия приняла решение подавать заявку на вступление в НАТО, однако это мощный сигнал.
В преддверии Минобороны сообщило об увеличении количества запланированных учений с участием международных партнеров до 20 до конца года, на фоне "окна неопределенности" в связи с рассмотрением заявки страны на вступление в НАТО.
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