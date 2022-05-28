В финляндский порт вошли военные суда стран НАТО

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Yle.

Корабли вошли в Хельсинки после участия в учениях.

Министр обороны Антти Кайкконен отметил, что визит этих судов был согласован еще до того, как Финляндия приняла решение подавать заявку на вступление в НАТО, однако это мощный сигнал.

В преддверии Минобороны сообщило об увеличении количества запланированных учений с участием международных партнеров до 20 до конца года, на фоне "окна неопределенности" в связи с рассмотрением заявки страны на вступление в НАТО.