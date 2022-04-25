В Финляндии заявили о своей возможной миссии, если страна вступит в НАТО
Если Финляндия станет членом НАТО, возможно, будет обеспечивать безопасность воздушного пространства стран Балтии
Об этом заявил глава отдела оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела, передает ERR .
"По моему мнению, очень вероятно, что в мирное время Финляндия должна каким-то образом участвовать в программе Расширенного передового присутствия и обеспечении безопасности воздушного пространства стран Балтии" - сказал он.
По словам Кууселлы, точная роль станет ясной, когда страна вступит в НАТО и присоединится к плану обороны.
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