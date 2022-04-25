В Финляндии заявили о своей возможной миссии, если страна вступит в НАТО

Об этом заявил глава отдела оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела, передает ERR .

"По моему мнению, очень вероятно, что в мирное время Финляндия должна каким-то образом участвовать в программе Расширенного передового присутствия и обеспечении безопасности воздушного пространства стран Балтии" - сказал он.

По словам Кууселлы, точная роль станет ясной, когда страна вступит в НАТО и присоединится к плану обороны.

13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .

15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Финляндию и Швецию как можно быстрее присоединиться к НАТО , потому что это усилит безопасность стран Балтии и укрепит Альянс.

20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.