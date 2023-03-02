В Финляндии заявили, что задержка с их приемом в НАТО вредит надежности Альянса
Продолжительная задержка в одобрении заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО не идет на пользу надежности Альянса
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, пишет Синьхуа .
"Мы (Финляндия и Швеция – ред.) надеялись уже стать членами НАТО. Финляндия и Швеция выполнили все поставленные требования, впрочем, все равно ждут. Конечно, это вредит политике открытых дверей НАТО и надежности Альянса", - сказала Марин.
- Власти Финляндии обсуждали вопрос вступления в НАТО без Швеции и могут решиться на такой шаг, учитывая соседство с Россией.
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