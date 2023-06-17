В Финляндии завершили строительство крупнейшего в мире круизного лайнера
Первый круизный лайнер класса Icon судостроительной компании Meyer Turku – Icon of the Seas, ныне стоящий в финском Турке, отправится в тестовый рейс в эти выходные
Как сообщает Yle.
В Meyer заявляют, что тестовое плавание, которое продлится около недели, позволит проверить функции корабля, которые невозможно опробовать на верфи.
Первое судно класса Icon судоходной компании Royal Caribbean International будет передано заказчику в октябре.
По плану, лайнер отправят в первый круиз по Карибскому морю в 2024 году. Это первое судно в мире, топливом для которого выступает сжиженный природный газ.
Как говорится в промовидео, Icon of the Seas будет оборудован 2805 каютами, вмещающими суммарно в 5610 человек при расселении по двое. Экипаж составляет 2350 человек. Наибольшее количество людей на борту может достигать 9950 человек (если селить в каюту более 2 человек, что допустимо). Лайнер получит 20 палуб, где будут размещены многочисленные магазины и джакузи, а также 40 ресторанов, аквапарков и даже концертный зал с фонтанами.
Судно будет оборудовано 7 бассейнами и 6 водными горками. Icon of the Seas также должен получить самый высокий водопад, самую высокую водную горку, самый большой аквапарк и первый подвесной пейзажный бассейн среди морских судов.
Это судно станет самым большим круизным кораблем в мире. Водоизмещение его составит 250800 тонн при длине 365 м.
- Напомним, в Нидерландах круизный лайнер был использован в качестве убежища для украинских беженцев. В Шотландии для расселения украинцев применили уже два лайнера.
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