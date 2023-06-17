Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В Финляндии завершили строительство крупнейшего в мире круизного лайнера

В Финляндии завершили строительство крупнейшего в мире круизного лайнера

17 июня, 2023 суббота
04:10
Экономика

Первый круизный лайнер класса Icon судостроительной компании Meyer Turku – Icon of the Seas, ныне стоящий в финском Турке, отправится в тестовый рейс в эти выходные

Как сообщает Yle.

В Meyer заявляют, что тестовое плавание, которое продлится около недели, позволит проверить функции корабля, которые невозможно опробовать на верфи.

Первое судно класса Icon судоходной компании Royal Caribbean International будет передано заказчику в октябре.

По плану, лайнер отправят в первый круиз по Карибскому морю в 2024 году. Это первое судно в мире, топливом для которого выступает сжиженный природный газ.

Как говорится в промовидео, Icon of the Seas будет оборудован 2805 каютами, вмещающими суммарно в 5610 человек при расселении по двое. Экипаж составляет 2350 человек. Наибольшее количество людей на борту может достигать 9950 человек (если селить в каюту более 2 человек, что допустимо). Лайнер получит 20 палуб, где будут размещены многочисленные магазины и джакузи, а также 40 ресторанов, аквапарков и даже концертный зал с фонтанами.

Судно будет оборудовано 7 бассейнами и 6 водными горками. Icon of the Seas также должен получить самый высокий водопад, самую высокую водную горку, самый большой аквапарк и первый подвесной пейзажный бассейн среди морских судов.

Это судно станет самым большим круизным кораблем в мире. Водоизмещение его составит 250800 тонн при длине 365 м.

  • Напомним, в Нидерландах круизный лайнер был использован в качестве убежища для украинских беженцев. В Шотландии для расселения украинцев применили уже два лайнера.
туризм
Финляндия
Читайте также:
ізраїль україна
15 июня, 2023 четверг
"Российская афера" на сотни тысяч шекелей: в Израиле арестовали украинца, который с сообщниками выманивал деньги у местных
НАТО
16 июня, 2023 пятница
Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО
Кадирівці
15 июня, 2023 четверг
Кадыров заявил, что подразделение "Ахмат" начало охрану границы РФ в Белгородской области
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.13
    Продажа 40.9
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
17 июня
05:06
Министр здравоохранения РФ озвучил окончательное количество жертв отравления сидром
04:38
В России из-за подрыва Каховской ГЭС растет недовольство войной в Украине, - ISW
03:42
В Великобритании в мешках с углем обнаружили 1,6 тонн кокаина
03:14
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Пилоты ВСУ могут освоить F-16 за четыре месяца, техникам нужно больше времени, - Резников
02:46
Госдеп США назвал "ужасающей иронией" обстрел РФ Киева во время визита лидеров из Африки
02:18
Президент ЮАР признал факт ракетного удара во время визита в Киев, опровергнув слова своего спикера
01:50
У НАТО растет поддержка отмены ПДЧ на пути вступления Украины в Альянс, - Politico
01:22
РФ под Бахмутом и Угледаром потеряла больше военных, чем в первые недели войны, - Медиазона
00:59
ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
00:54
Власти Мали просят немедленно вывести миротворцев ООН из страны
00:49
Эксклюзив
Путин
Из-за начала украинского контрнаступления Путин демонстрирует неуверенность, - Фейгин
00:28
В Албании правительство поддержало легализацию каннабиса
00:08
Национализация банков подсанкционных владельцев: Зеленский подписал закон
2023, пятница
16 июня
23:59
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит таблица нашей группы после победы Украины в матче против Северной Македонии
23:42
Эксклюзив
Путин атаковал Киев "кинджалами" во время визита африканских лидеров, чтобы унизить их народы, - военный эксперт Мусиенко
23:42
Обновлено
Сборная Украины совершила камбек и победила Северную Македонию в отборе на Евро-2024
23:40
Северная Македония – Украина 2:3: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
23:21
Резников: договорились со Словакией и Чехией о закупке и ремонте БМП
22:36
Во временно оккупированном Севастополе массовые отключения электроэнергии: свет исчез почти во всем городе
22:21
Эксклюзив
НАТО должно принять политическое решение о приглашении Украины - нужно работать, чтобы оно было за два ближайших саммита, - Чалый
22:07
На юге ВСУ ведут активные наступательные действия сразу по нескольким направлениям, - Минобороны
22:06
Европарламент
Европарламет призывает Зеленского не подписывать градостроительную "реформу" Шуляк
21:38
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Если ВСУ сейчас удастся выйти к Мелитополю и Мариуполю – это будет триумф: военные итоги недели
21:34
Президент ЮАР представил 10 мирных идей Африки по поводу войны в Украине
21:29
Финляндия победила Словению в отборе на Евро-2024
21:08
Эксклюзив
Последствия катастрофы на Каховской ГЭС и ракеты на Киев, - репортаж дня
21:04
Северная Македония – Украина: стартовые составы команд на первый официальный матч Реброва
21:02
Эксклюзив
Путин верит во вранье своих военных об уничтоженных в Украине ЗРК Patriot, - дипломат Чалый
20:54
Россияне в очередной раз обстреляли Никополь на Днепропетровщине: погиб мужчина, одна женщина ранена
20:47
Сейм Польши принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО
20:16
НАЗК впервые исключило компанию из перечня международных спонсоров войны
20:04
OPINION
Ад - это отсутствие других
20:02
Обзор
Вторую "Эвакуацию" или "Флеша": что посмотреть на выходных
20:00
Обзор
Победные новости 478-го дня войны: Германия передаст ВСУ ракеты для Patriot, а Байден поддерживает вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре
19:50
Бельгия передаст Украине бронетехнику в рамках 15-го пакета помощи
19:32
Обновлено
"Говорили о пути достижения мира без российского шантажа и обмана": Зеленский встретился с делегацией стран Африки
19:17
Обновлено
Россия обстреливает Херсонщину в течение дня: ранены 25 человек, двое погибли
19:14
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит таблица нашей группы перед матчем Северная Македония - Украина
19:05
Эксклюзив
Вопросов о назначении глав райсоветов в Киеве не возникало бы, если бы реформа децентрализации в столице была завершена, - депутат Киевсовета Васильчук
19:00
Обзор
Первый матч Реброва в сборной, Павелко в СИЗО и результаты стыковых поединков УПЛ: обзор новостей украинского спорта за неделю
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV