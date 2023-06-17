В Финляндии завершили строительство крупнейшего в мире круизного лайнера

Как сообщает Yle.

В Meyer заявляют, что тестовое плавание, которое продлится около недели, позволит проверить функции корабля, которые невозможно опробовать на верфи.

Первое судно класса Icon судоходной компании Royal Caribbean International будет передано заказчику в октябре.

По плану, лайнер отправят в первый круиз по Карибскому морю в 2024 году. Это первое судно в мире, топливом для которого выступает сжиженный природный газ.

Как говорится в промовидео, Icon of the Seas будет оборудован 2805 каютами, вмещающими суммарно в 5610 человек при расселении по двое. Экипаж составляет 2350 человек. Наибольшее количество людей на борту может достигать 9950 человек (если селить в каюту более 2 человек, что допустимо). Лайнер получит 20 палуб, где будут размещены многочисленные магазины и джакузи, а также 40 ресторанов, аквапарков и даже концертный зал с фонтанами.

Судно будет оборудовано 7 бассейнами и 6 водными горками. Icon of the Seas также должен получить самый высокий водопад, самую высокую водную горку, самый большой аквапарк и первый подвесной пейзажный бассейн среди морских судов.

Это судно станет самым большим круизным кораблем в мире. Водоизмещение его составит 250800 тонн при длине 365 м.