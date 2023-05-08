В Финляндии заработал официальный реестр собак: до конца года обязали сосчитать всех
В Финляндии 8 мая заработал официальный реестр собак, цель которого – до конца года внести данные всех собак и сведения об их владельцах
Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.
Стало известно, что на первом этапе животное могут регистрировать только частные лица, позже это смогут сделать также предприятия и общества.
Чипирование и регистрация собак стали обязательными в начале года. Реестр, который содержит Финское агентство продовольствия, должен открыться тоже в начале года, но из-за технических проблем его смогли запустить только сейчас.
Также добавляется, что зимой в Агентство продовольствия поступили сотни обращений по нововведению: 90% отзывов были отрицательными.
Среди прочего, раздражение хозяев собак вызвало плату за регистрацию и то, что в большинстве случаев аналогичная информация уже содержится в Ассоциации кинологов Финляндии. Владельцы собак должны регистрировать своих любимцев, даже если информация о них уже содержится в Ассоциации кинологов.
Стоимость регистрации через электронную службу, если у хозяина есть финский идентификационный код и доступ к онлайн-банкингу составляет 10 евро. Если регистрация или смена владельца оформляется иначе, стоимость услуги повышается до 19 евро за каждую собаку.
В сообщении отмечается, что регистрации подлежат все собаки, проживающие в Финляндии. Если у собаки еще нет микрочипа и идентификационного сертификата, владелец должен оформить их своей собаке в течение этого года.
По мнению представителей власти, регистрация и идентификация необходимы, среди прочего, для того, чтобы люди не бросали животных на произвол судьбы и не разводили собак нелегально.
- 3 мая в Финляндии разоблачили торговцев людьми, среди пострадавших есть украинцы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное