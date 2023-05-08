Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Стало известно, что на первом этапе животное могут регистрировать только частные лица, позже это смогут сделать также предприятия и общества.

Чипирование и регистрация собак стали обязательными в начале года. Реестр, который содержит Финское агентство продовольствия, должен открыться тоже в начале года, но из-за технических проблем его смогли запустить только сейчас.

Также добавляется, что зимой в Агентство продовольствия поступили сотни обращений по нововведению: 90% отзывов были отрицательными.

Среди прочего, раздражение хозяев собак вызвало плату за регистрацию и то, что в большинстве случаев аналогичная информация уже содержится в Ассоциации кинологов Финляндии. Владельцы собак должны регистрировать своих любимцев, даже если информация о них уже содержится в Ассоциации кинологов.

Стоимость регистрации через электронную службу, если у хозяина есть финский идентификационный код и доступ к онлайн-банкингу составляет 10 евро. Если регистрация или смена владельца оформляется иначе, стоимость услуги повышается до 19 евро за каждую собаку.

В сообщении отмечается, что регистрации подлежат все собаки, проживающие в Финляндии. Если у собаки еще нет микрочипа и идентификационного сертификата, владелец должен оформить их своей собаке в течение этого года.

По мнению представителей власти, регистрация и идентификация необходимы, среди прочего, для того, чтобы люди не бросали животных на произвол судьбы и не разводили собак нелегально.