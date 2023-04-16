В Финляндии запустили самый большой в Европе ядерный реактор
В ночь на воскресенье в Финляндии запустили в работу самый большой в Европе ядерный реактор, это третий энергоблок атомной электростанции на острове Олкилуото
Об этом пишет Yle.
"АЭС "Олкилуото-3" производит около 14 процентов от общих масштабов производства электроэнергии в стране. Вместе с первым и вторым реактором АЭС "Олкилуото" в общей сложности покрывает 30 процентов от всего производства электричества. Мощность "Олкилуото-3" составляет 1600 мегаватт, реактор планируется использовать в основном по полной", - отметили журналисты.
Утверждается, что решение о строительстве третьей атомной электростанции в Олкилуото было принято в 2003 году, на тот момент предполагалось, что станция будет готова к эксплуатации еще в 2009-м.
- Напомним, в субботу, 15 апреля, Германия окончательно остановила производство электроэнергии на АЭС . Эра атомной энергетики в стране длилась 62 года.
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