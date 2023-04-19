В Финляндии заморозили землю и недвижимость центра науки и культуры РФ
По запросу министерства иностранных дел правоохранители заморозили земельный участок, на котором расположен российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также принадлежащие ему объекты недвижимости
Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Согласно решению судебной исполнительной службы, замораживается земельный участок площадью 3326 квадратных метров и офисное здание центра площадью 3926 квадратных метров.
По официальным документам владельцем участка является Российская Федерация, а до этого она принадлежала СССР.
Также были арестованы пять квартир в столице Финляндии, а еще две – наложен временный арест. Стоимость каждой из квартир, площади которых колеблются от 36 до 175 квадратных метров, оценивается в 200-300 тысяч евро. Отмечается, что недвижимость, как и центр науки и культуры в Хельсинки, принадлежат российскому фонду "Россотрудничество", действующему под эгидой министерства иностранных дел России.
Правоохранительные органы традиционно оценивают в собственных решениях цена замороженного имущества, но цена имущества российского научно-культурного центра неизвестна.
В Финляндии считают, что центр науки и культуры РФ является не только частью "мягкой силы" России, но и может использоваться для шпионской деятельности.
Замораживание активов является временной мерой, в ходе которой Россия не имеет права передавать, отчуждать или передавать в залог активы. Оно будет действовать в течение трех недель, в течение которых компетентные органы определят, находятся ли земельные участки и офисные здания в собственности, владении или под контролем подсанкционного лица.
- В целом деятельность российского научно-культурного центра приостановлена еще в июле 2022 года.
- В начале апреля из-за санкций ЕС финская служба по взысканию задолженности заморозила финансы российского центра науки и культуры, расположенного в Хельсинки.
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