Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Согласно решению судебной исполнительной службы, замораживается земельный участок площадью 3326 квадратных метров и офисное здание центра площадью 3926 квадратных метров.

По официальным документам владельцем участка является Российская Федерация, а до этого она принадлежала СССР.

Также были арестованы пять квартир в столице Финляндии, а еще две – наложен временный арест. Стоимость каждой из квартир, площади которых колеблются от 36 до 175 квадратных метров, оценивается в 200-300 тысяч евро. Отмечается, что недвижимость, как и центр науки и культуры в Хельсинки, принадлежат российскому фонду "Россотрудничество", действующему под эгидой министерства иностранных дел России.

Правоохранительные органы традиционно оценивают в собственных решениях цена замороженного имущества, но цена имущества российского научно-культурного центра неизвестна.

В Финляндии считают, что центр науки и культуры РФ является не только частью "мягкой силы" России, но и может использоваться для шпионской деятельности.

Замораживание активов является временной мерой, в ходе которой Россия не имеет права передавать, отчуждать или передавать в залог активы. Оно будет действовать в течение трех недель, в течение которых компетентные органы определят, находятся ли земельные участки и офисные здания в собственности, владении или под контролем подсанкционного лица.