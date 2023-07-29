В Финляндии закроют восемь пунктов приема беженцев из-за уменьшения количества прибывших украинцев
В Финляндии планируют закрыть восемь центров приема беженцев, поскольку в страну в этом году прибыло меньше украинцев, чем в прошлом, а многие покинули систему приема
Об этом сообщает Миграционная служба Финляндии.
"Миграционная служба Финляндии недавно решила закрыть восемь центров приема. Перед закрытием мощность превышала спрос с точки зрения готовности. Поэтому было решено закрыть центры с высокими общими затратами. Мы ожидаем, что с уменьшением количества клиентов пропускная способность приемной еще приблизится к уровню довоенного периода в Украине ", - заявила директор приемного пункта Элина Нурми.
Отмечается, что в последние годы количество беженцев было умеренным. Однако после российского вторжения в Финляндию прибыло более 60 тысяч человек, просивших временную защиту.
Для обслуживания беженцев по всей стране было открыто около 100 новых центров приема. Отмечается, что до российского вторжения в Финляндии работали 20 приемников-распределителей и семь отделений для несовершеннолетних.
Согласно информации от Миграционной службы, в этом году на получение вида на жительство в Финляндии могут претендовать более 45 тысяч человек, покинувших Украину в прошлом году.
- Украинцы, которые 45 дней без веских причин находятся за границей, не будут считаться внутренне перемещенными лицами, поэтому с 1 августа их будут лишать выплат от государства.
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