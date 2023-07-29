Об этом сообщает Миграционная служба Финляндии.

"Миграционная служба Финляндии недавно решила закрыть восемь центров приема. Перед закрытием мощность превышала спрос с точки зрения готовности. Поэтому было решено закрыть центры с высокими общими затратами. Мы ожидаем, что с уменьшением количества клиентов пропускная способность приемной еще приблизится к уровню довоенного периода в Украине ", - заявила директор приемного пункта Элина Нурми.

Отмечается, что в последние годы количество беженцев было умеренным. Однако после российского вторжения в Финляндию прибыло более 60 тысяч человек, просивших временную защиту.

Для обслуживания беженцев по всей стране было открыто около 100 новых центров приема. Отмечается, что до российского вторжения в Финляндии работали 20 приемников-распределителей и семь отделений для несовершеннолетних.

Согласно информации от Миграционной службы, в этом году на получение вида на жительство в Финляндии могут претендовать более 45 тысяч человек, покинувших Украину в прошлом году.