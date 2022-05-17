Об этом сообщает издание Yle.

Напиток OTAN Beer появился в продаже в понедельник, 16 мая, в частной пивоварне компании.

"Сейчас большинство финского народа поддерживает решение относительно НАТО. Поэтому мы решились на такой шаг. Это действительно не требовало особой смелости. Мы просто решили сделать это сейчас", - говорит генеральный директор пивоварни Петтери Венттинен.

По словам представителей компании, решение было принято на выходных, когда движение в НАТО подтвердилось. Он добавляет, что в маленькой пивоварне легко принимать оперативные и актуальные решения.

На такое намерение повлияло и расположение пивоварни. Савонлинну бомбили во время второй мировой войны, а бабушка генерального директора до сих пор помнит, как бомбы падали в центре города.

"Мы надеемся, что с решением вступить в НАТО подобные события больше никогда не повторятся ни в Савонлинне, ни в Финляндии", – говорит Венттинен.

Пивоварня планирует отправить пиво OTAN в пивной клуб "Парламент". Также планируется поставка в Генеральный штаб и, возможно, в Президентский дворец.

Отметим, что в воскресенье, 15 мая, Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, а сегодня 17 мая за это решение проголосовал парламент страны.

Также о вступлении в НАТО в том же временном промежутке заявили и в Швеции.

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