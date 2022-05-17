В Финляндии выпустили пиво в честь движения страны в НАТО
Пивоваренная компания Olaf Brewing из Савонлин выпустила пиво OTAN на тему НАТО
Об этом сообщает издание Yle.
Напиток OTAN Beer появился в продаже в понедельник, 16 мая, в частной пивоварне компании.
"Сейчас большинство финского народа поддерживает решение относительно НАТО. Поэтому мы решились на такой шаг. Это действительно не требовало особой смелости. Мы просто решили сделать это сейчас", - говорит генеральный директор пивоварни Петтери Венттинен.
По словам представителей компании, решение было принято на выходных, когда движение в НАТО подтвердилось. Он добавляет, что в маленькой пивоварне легко принимать оперативные и актуальные решения.
На такое намерение повлияло и расположение пивоварни. Савонлинну бомбили во время второй мировой войны, а бабушка генерального директора до сих пор помнит, как бомбы падали в центре города.
"Мы надеемся, что с решением вступить в НАТО подобные события больше никогда не повторятся ни в Савонлинне, ни в Финляндии", – говорит Венттинен.
Пивоварня планирует отправить пиво OTAN в пивной клуб "Парламент". Также планируется поставка в Генеральный штаб и, возможно, в Президентский дворец.
- Отметим, что в воскресенье, 15 мая, Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, а сегодня 17 мая за это решение проголосовал парламент страны.
- Также о вступлении в НАТО в том же временном промежутке заявили и в Швеции.
- А вот пиво "Черниговское" после закрытия заводов в Украине стали варить в Бельгии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.36
- Актуальное
- Важное