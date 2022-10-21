В Финляндии водители автобусов в присутствии украинцев оправдывали нападение РФ, их могут посадить

Об этом сообщает Yle .

Подозрения касаются автобусов, которыми управляет компания Länsilinjat Oy из Тампере. Водителей подозревают в распространении российской пропаганды, оправдывающей нападение РФ на Украину. Украинские пассажиры автобуса считали услышанное оскорбительным и дискриминационным.

Согласно информации, заинтересовавшие полицию случаи произошли весной и летом. Подозреваемыми стали два водителя автобуса. Им может грозить наказание в виде штрафа и лишение свободы сроком до шести месяцев.

Забор на границе Финляндии и России стоимостью сотни миллионов получил зеленый свет от парламентских партий, строительство начнется как можно скорее.

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