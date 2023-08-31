В Финляндии с сентября упрощают процедуру аборта

Об этом сообщает Yle .

"С 1 сентября доступ к услугам по прерыванию беременности в Финляндии станет легче, поскольку вступает в силу долгожданная законодательная реформа", - говорится в сообщении.

Министерство социальной политики и здравоохранения отмечает необходимость этих изменений для обеспечения права беременной женщины на самоопределение. Отмечается, что после вступления изменений в закон Финляндия станет одной из наиболее либеральных в отношении абортов европейских стран.

Согласно изменениям, к 12 неделе беременности аборт будет возможен по желанию самой беременной. Раньше женщине необходимо было обосновать, почему она хочет прервать беременность. Чаще всего употребляемой причиной были "социальные причины".

"Многие считали это унизительным и пренебрежительным. Многие делавшие аборт считали, что требование оправдания является нарушением их права на телесную автономию", - сказала консультант по сексуальному здоровью Сари Халинен.

Теперь для прерывания беременности будет достаточно заключения одного врача. Раньше для процедуры требовались два вывода врачей.

Как отмечается, устраняя требование по заключению второго врача, роль назначенного специалиста будет сосредоточена на проведении медицинского осмотра и подтверждении таких факторов, как продолжительность беременности, без оценки причин, по которым женщина желает сделать аборт.

Учитывая, что большинство абортов теперь вызваны медикаментами, упрощенный процесс аборта больше не будет нуждаться в проведении процедуры в больнице. Беременные женщины смогут обращаться в ближайшее медицинское учреждение, если у персонала есть соответствующий опыт.

Кроме того, ожидается, что изменения ускорят процесс прерывания беременности примерно на одну неделю.

"Быстрый доступ к лечению и отсутствие необходимости объяснять свою ситуацию нескольким лицам, безусловно, уменьшит психосоциальное бремя для многих", – отметила гинеколог и акушер Джанина Кайсласуо.

Реформированный закон также введет положения о психосоциальной поддержке как для женщины, рассматривающей или требующей сделать аборт, так и для ее партнера.

Эксперты считают, что реформа законодательства направит Финляндию в более либеральное направление в этом вопросе и поможет уменьшить стигматизацию в отношении абортов.

Согласно данным Государственного департамента здравоохранения, в Финляндии ежегодно производится около 7 000 абортов, причем 95% из них совершаются в течение первых 12 недель беременности. Около 99% абортов проводят медикаментозным способом.

До этого в Финляндии действовало жесткое законодательство по абортам, принятое еще в 1970-х годах, требовавшее одобрение двух врачей для прерывания беременности. Однако в октябре прошлого года парламент Финляндии проголосовал за обновление законодательства по абортам, что облегчило доступ к процедуре.