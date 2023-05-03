В Финляндии разоблачили торговцев людьми, среди пострадавших есть украинцы
Обвинения в торговле людьми, махинациях с пенсионными выплатами и преступлениях с использованием огнестрельного оружия выдвинуты 11 людям
Об этом сообщает Yle.
Согласно следствию, иностранцев из Латвии и Эстонии привлекали в Финляндию для работы в условиях, напоминающих принудительный труд. В качестве ответчиков по делу проходят 11 человек.
Предварительное расследование показало, что подозреваемые привлекали работников для выполнения различных задач в сфере строительства через основанные ими фирмы. Подозревается, что приехавших в Финляндию работников вводили в заблуждение, втягивали в долги. В этом случае согласие работника на работу не может считаться сознательным и добровольным выбором.
"По информации полиции, подозреваемые, например, воспользовались зависимостью соответствующих лиц от работодателя из-за отсутствия у них знаний языка и нехватки ресурсов. Кроме того, в ходе предварительного расследования подозревается, что на некоторых сотрудников были направлены насилие и угрозы", - рассказал комиссар по уголовным делам. дел Марк Хейнонен.
Полиция подозревает, что условия труда для многих фигурантов дела были плохими. Рабочие дни были длинными, а возможности сделать перерыв не давали. В ряде случаев заработная плата была частично или полностью не выплачена.
Кроме того, работодатель налагал денежные штрафы и удерживал суммы по зарплате, объясняемые, например, пропусками, некачественно выполненной работой или использованием телефона в рабочее время.
По данным предварительного расследования, зарплата нескольких человек была настолько низкой, что они даже задолжали своему работодателю.
Жертвы – преимущественно граждане Латвии, Эстонии и Украины. Среди тех, кто окажется на скамье подсудимых, преимущественно граждане Эстонии.
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