Об этом сообщает Yle.

Согласно следствию, иностранцев из Латвии и Эстонии привлекали в Финляндию для работы в условиях, напоминающих принудительный труд. В качестве ответчиков по делу проходят 11 человек.

Предварительное расследование показало, что подозреваемые привлекали работников для выполнения различных задач в сфере строительства через основанные ими фирмы. Подозревается, что приехавших в Финляндию работников вводили в заблуждение, втягивали в долги. В этом случае согласие работника на работу не может считаться сознательным и добровольным выбором.

"По информации полиции, подозреваемые, например, воспользовались зависимостью соответствующих лиц от работодателя из-за отсутствия у них знаний языка и нехватки ресурсов. Кроме того, в ходе предварительного расследования подозревается, что на некоторых сотрудников были направлены насилие и угрозы", - рассказал комиссар по уголовным делам. дел Марк Хейнонен.

Полиция подозревает, что условия труда для многих фигурантов дела были плохими. Рабочие дни были длинными, а возможности сделать перерыв не давали. В ряде случаев заработная плата была частично или полностью не выплачена.

Кроме того, работодатель налагал денежные штрафы и удерживал суммы по зарплате, объясняемые, например, пропусками, некачественно выполненной работой или использованием телефона в рабочее время.

По данным предварительного расследования, зарплата нескольких человек была настолько низкой, что они даже задолжали своему работодателю.

Жертвы – преимущественно граждане Латвии, Эстонии и Украины. Среди тех, кто окажется на скамье подсудимых, преимущественно граждане Эстонии.