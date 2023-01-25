В Финляндии приветствуют решение Германии передать Украине танки Leopard и готовы присоединиться к коалиции
Финляндия приветствует решение Германии предоставить Украине танки Leopard и готова принять участие в той или иной степени в пакетном решении о поставках тяжелого вооружения
Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Риге 25 января, передает Helsingin Sanomat.
Отвечая на вопрос о поставке танков Leopard в Украину, он сказал: "У нас тоже есть "леопарды" в Финляндии, и мы считаем, что если будет общий пакет – теперь, надеюсь, Германия станет частью этого пакета – мы готовы участвовать так или иначе".
Он также отметил, что отправка "леопардов" будет означать необходимость обучения танкистов.
По словам Хаависто, "Финляндия рассмотрит лучший способ участия, когда пакетное решение будет готово".
- Германия предоставит Украине 14 танков Leopard.
- По данным СМИ, Испания тоже рассматривает возможность передать Украине танки.
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