Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Риге 25 января, передает Helsingin Sanomat.

Отвечая на вопрос о поставке танков Leopard в Украину, он сказал: "У нас тоже есть "леопарды" в Финляндии, и мы считаем, что если будет общий пакет – теперь, надеюсь, Германия станет частью этого пакета – мы готовы участвовать так или иначе".

Он также отметил, что отправка "леопардов" будет означать необходимость обучения танкистов.

По словам Хаависто, "Финляндия рассмотрит лучший способ участия, когда пакетное решение будет готово".

Германия предоставит Украине 14 танков Leopard.

По данным СМИ, Испания тоже рассматривает возможность передать Украине танки.

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