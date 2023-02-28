В Финляндии приступили к строительству забора на границе с РФ
Финляндия в понедельник, 27 февраля, начала строительство 200-километрового забора на границе с Россией
Об этом информирует Yle .
На месте, где собираются построить забор, проводят земельные работы. Их должны завершить до конца июня. Сначала построят трехкилометровый тестовый участок в районе Иматры.
Рядом с забором планируется построить дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. На некоторых участках будет установлено освещение и динамики.
Отмечают, что забор будет частично возведен и на частных землях. Поэтому власти необходимо провести переговоры с их владельцами.
В ближайшие несколько лет Финляндия планирует построить вдоль восточной границы с РФ около 200 км заграждений. Целью проекта является усложнение нежелательного пересечения границы со стороны России.
- 17 ноября 2022 года правительство Финляндии предложило потратить на строительство забора вдоль границы с Россией 139 млн евро.
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