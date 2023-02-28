В Финляндии приступили к строительству забора на границе с РФ

Об этом информирует Yle .

На месте, где собираются построить забор, проводят земельные работы. Их должны завершить до конца июня. Сначала построят трехкилометровый тестовый участок в районе Иматры.

Рядом с забором планируется построить дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. На некоторых участках будет установлено освещение и динамики.

Отмечают, что забор будет частично возведен и на частных землях. Поэтому власти необходимо провести переговоры с их владельцами.

В ближайшие несколько лет Финляндия планирует построить вдоль восточной границы с РФ около 200 км заграждений. Целью проекта является усложнение нежелательного пересечения границы со стороны России.