В Финляндии приостановили рассмотрение ходатайств о прибежище бежавших от мобилизации россиян

Об этом сообщили в Helsingin Sanomat со ссылкой на заявление регионального менеджера подразделения по предоставлению убежища Иммиграционной службы Финляндии Юха Симиля.

"Мы еще не смогли принять решения по группам заявителей, которых может затронуть этот шаг и его последствия", - сказал Симиля.

В ведомстве пояснили, что причиной отказа россиянам является отсутствие информации о государственных политических и социальных условиях, ситуации с правами человека и безопасности или доступности медицинской помощи.

Война в Украине, начатая Россией, и связанное с ней движение существенно изменили знания о стране в России.

"Когда мы говорим о любой стране и начале войны, будь то Россия, Афганистан или Ирак, важно иметь как можно больше актуальной информации о стране, чтобы принимать решения. Необходимо выяснить, кого затрагивает кампания, что значит идти на фронт и какие последствия будет иметь отказ от военной службы. Приведет ли это к наказаниям, тюремному заключению или чему-либо другому» – пояснил Симиль.

Решения приостановлены еще и потому, что Иммиграционная служба хочет обеспечить, согласно закону, чтобы никто не был возвращен туда, где им грозит смертная казнь, пытки, преследования или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

"Мы должны спросить, является ли основанием для получения убежища уклонение от призыва в стране, которая действует позорно", - сказал президент Саули Нииностио.

В Миграционной службе рассчитывают завершить процесс обновления данных по России в течение нескольких недель. После этого принятие решений по заявкам россиян может быть возобновлено.

29 декабря, госсекретарь Нидерландов Эрик Ван дер Бург заявил , что бегущие от мобилизации россияне больше не имеют права "автоматически оставаться в стране". Служба иммиграции и натурализации Нидерландов, рассматривающая дела о предоставлении убежища гражданам других стран, теперь имеет право отклонять заявления россиян на предоставление убежища.

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