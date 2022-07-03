В Финляндии предлагают разместить базу НАТО в 20 км от границы с Россией
Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярва уверен, что размещение в его общине базы НАТО обезопасит весь регион
Об этом сообщили в YLE .
Власти города Лаппеенранта надеются, что министерство обороны Финляндии будет инвестировать именно в расположенный на юго-востоке страны регион Южная Карелия из-за его близости к границе с РФ.
По словам мэра, под инфраструктуру Североатлантического Альянса может быть отдан городской аэропорт.
"Я думал, например, об аэропорте. Это, конечно, доступно, если силы обороны этого хотят", - сказал Ярва.
Вместе с тем он подчеркивает, что вопрос размещения военных баз находится вне зоны его компетенции.
Следует отметить, что город Лаппеенранта находится в 20 километрах от России.
- Напомним, что 29 июня 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Финляндии и Швеции присоединиться к Альянсу.
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