Об этом сообщает Yle .

Согласно предложению SUPO, сначала человек, распространяющий ложные сведения, будет получать предупреждение. В случае повторного распространения дезинформации будет наступать уголовная ответственность.

Отмечается, что предложение еще в апреле внес на рассмотрение комитета по коммуникации и транспорту парламента Финляндии руководитель полиции безопасности Антти Пелттари.

По словам заместителя главы полиции безопасности Теему Турунена, необходимо четко обозначить пределы действий, за которые последует ответственность.

"Разумеется, в правовом государстве мы должны придерживаться принципов свободы слова. Наказание было бы возможным в ситуациях, когда человек сам понимает, что действует в пользу чужого государства и продолжает распространять фейковые новости и ложные сведения, несмотря на предупреждение полиции", - объяснил Турунен.

4 августа глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна больше не будет выдавать туристические визы гражданам РФ . Известно, что Финляндия обратится к остальному ЕС с просьбой начать придерживаться тех же принципов.