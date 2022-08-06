В Финляндии предлагают наказывать за распространение дезинформации в пользу иностранного государства
Полиция безопасности Финляндии (SUPO) предлагает ввести уголовное наказание за умышленное информационное влияние и распространение дезинформации в пользу чужого государства
Об этом сообщает Yle .
Согласно предложению SUPO, сначала человек, распространяющий ложные сведения, будет получать предупреждение. В случае повторного распространения дезинформации будет наступать уголовная ответственность.
Отмечается, что предложение еще в апреле внес на рассмотрение комитета по коммуникации и транспорту парламента Финляндии руководитель полиции безопасности Антти Пелттари.
По словам заместителя главы полиции безопасности Теему Турунена, необходимо четко обозначить пределы действий, за которые последует ответственность.
"Разумеется, в правовом государстве мы должны придерживаться принципов свободы слова. Наказание было бы возможным в ситуациях, когда человек сам понимает, что действует в пользу чужого государства и продолжает распространять фейковые новости и ложные сведения, несмотря на предупреждение полиции", - объяснил Турунен.
- 4 августа глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна больше не будет выдавать туристические визы гражданам РФ . Известно, что Финляндия обратится к остальному ЕС с просьбой начать придерживаться тех же принципов.
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