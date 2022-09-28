В Финляндии подсчитали, сколько к ним въехало россиян с начала объявления мобилизации в РФ
За неделю с начала мобилизации в РФ в Финляндию через сухопутную границу прибыли более 50 000 россиян
Об этом сообщает CNN со ссылкой на пограничную службу Финляндии.
Отмечается, что только 27 сентября в страну въехали 7052 россиянина. В общем, поток через границу вырос вдвое по сравнению с временами до объявления мобилизации в РФ. В настоящее время пограничная служба насчитала уже более 50 тысяч россиян, прибывших в страну с 21 сентября.
По словам главы отдела международных дел пограничной службы Матти Питканитти, на минувших выходных в соседнюю Финляндию из-за ее сухопутной границы прибыло рекордное число россиян. Всего за субботу и воскресенье это число составило 16886 человек. Многие из этого количества были "транзитом в другие страны".
Известно, что у Финляндии и России есть общая сухопутная граница протяженностью 1340 км с несколькими пунктами пропуска.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
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