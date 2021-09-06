В Финляндии планируют отменить карантин после вакцинации 80% населения

Об этом заявила премьер-министр Санна Марин, передает Интерфакс-Украина .

"Наша цель - восстановить общественную активность и не прекращать ее. Ключ к достижению этого - рост охвата вакцинацией", - продолжила она.

СМИ отмечают, что цель в 80% вакцинированного населения, по плану, должна достигнута до октября.



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По данным Национального института здоровья и благосостояния, в Финляндии, население которой составляет примерно 5,5 млн человек, курс вакцинации завершили 53,2% жителей.



За время пандемии в стране обнаружили около 130,5 тыс. случаев коронавируса, умерли более 1 тыс инфицированных.