В Финляндии планируют отменить карантин после вакцинации 80% населения
Власти Финляндии отменят коронавирусные ограничения после того, как 80% жителей страны старше 12 лет будут вакцинированы
Об этом заявила премьер-министр Санна Марин, передает Интерфакс-Украина .
"Наша цель - восстановить общественную активность и не прекращать ее. Ключ к достижению этого - рост охвата вакцинацией", - продолжила она.
СМИ отмечают, что цель в 80% вакцинированного населения, по плану, должна достигнута до октября.
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По данным Национального института здоровья и благосостояния, в Финляндии, население которой составляет примерно 5,5 млн человек, курс вакцинации завершили 53,2% жителей.
За время пандемии в стране обнаружили около 130,5 тыс. случаев коронавируса, умерли более 1 тыс инфицированных.
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