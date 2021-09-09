В Финляндии открылось кафе "Ukraina"
В муниципалитете Суомуссалми на северо-востоке Финляндии открылось кафе "Ukraina"
Об этом сообщает Посольство Украины в Финляндской Республике и Республике Исландия в Facebook.
Как отмечается, кафе символически расположенное по адресу Raatteentie 183, что по дороге к музею "Зимней войны" и памятнику украинским воинам, погибшим во время боевых действий на севере Финляндии в ходе Зимней войны 1939-1940 годов, "Украина молится за души погибших".
Вторая секретарь Посольства Украины в Финляндии Виктория Конончук встретилась с финским пастором Тимо Суутари из города Кухмо и представительницей украинского благотворительной организации Global Christian Support - Ukraine Алиной Саиковой.
Начиная с 2016 года, пастор Тимо Суутари и Global Christian Support - Ukraine при поддержке Ukrainian Association in Finland и Посольства Украины в Финляндии ежегодно организуют для детей с востока Украины оздоровительные лагеря в Лапландии и г. Хельсинки.
Стремясь еще больше расширять горизонты своей деятельности в поддержку детей с востока Украины и привлекать внимание финской общественности к ситуации в Украине, пастор Тимо Суутари сообщил об открытии в муниципалитете Суомуссалми на северо-востоке Финляндии кафе "Ukraina".
По его словам, кафе открылось лишь в июне 2021, но каждый день его уже посещают около 150 человек. Предполагается, что кафе будет работать только в туристический сезон (май-сентябрь), к работе в нем в будущем будут приглашаться дети с востока Украины во время их летнего отдыха в Финляндии.
В поддержку развития кафе и украшения его украинской айдентикой, вторая секретарь Виктория Конончук от имени Посольства подарила пастору Тимо Суутари украинские флаги, туристические путеводители по разным регионам Украины и другие книги, посвященные Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное