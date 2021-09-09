В Финляндии открылось кафе "Ukraina"

Об этом сообщает Посольство Украины в Финляндской Республике и Республике Исландия в Facebook.



Как отмечается, кафе символически расположенное по адресу Raatteentie 183, что по дороге к музею "Зимней войны" и памятнику украинским воинам, погибшим во время боевых действий на севере Финляндии в ходе Зимней войны 1939-1940 годов, "Украина молится за души погибших".



Вторая секретарь Посольства Украины в Финляндии Виктория Конончук встретилась с финским пастором Тимо Суутари из города Кухмо и представительницей украинского благотворительной организации Global Christian Support - Ukraine Алиной Саиковой.



Начиная с 2016 года, пастор Тимо Суутари и Global Christian Support - Ukraine при поддержке Ukrainian Association in Finland и Посольства Украины в Финляндии ежегодно организуют для детей с востока Украины оздоровительные лагеря в Лапландии и г. Хельсинки.



Стремясь еще больше расширять горизонты своей деятельности в поддержку детей с востока Украины и привлекать внимание финской общественности к ситуации в Украине, пастор Тимо Суутари сообщил об открытии в муниципалитете Суомуссалми на северо-востоке Финляндии кафе "Ukraina".



По его словам, кафе открылось лишь в июне 2021, но каждый день его уже посещают около 150 человек. Предполагается, что кафе будет работать только в туристический сезон (май-сентябрь), к работе в нем в будущем будут приглашаться дети с востока Украины во время их летнего отдыха в Финляндии.



В поддержку развития кафе и украшения его украинской айдентикой, вторая секретарь Виктория Конончук от имени Посольства подарила пастору Тимо Суутари украинские флаги, туристические путеводители по разным регионам Украины и другие книги, посвященные Украине.

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