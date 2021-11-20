В Финляндии обсуждают отграничение изгородью от России

Сейчас этот вопрос снова возник, но уже в связи с миграционным кризисом на границах ЕС, передает Еспресо.TV .



"Тема уплыла, когда бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен в интервью изданию Demokraatti выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о строительстве заграждений на восточной границе, которые бы не позволили мигрантам пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов" , – отмечает по этому поводу общественный вещатель Финляндии YLE.



Аналогичные изгороди в этом году начали строить в Польше, Литве и Эстонии после того, как в ЕС из Беларуси начали проникать нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока. Евросоюз обвиняет Лукашенко и белорусские власти в спланированной операции, отмечает финское ТВ.



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Руководитель центра оценки рисков Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус заявил в интервью информагентству STT, что законодательных препятствий строительства забора нет. В то же время, как он считает, строительство было бы очень не просто и не защитило бы от нелегальных переходов в достаточной степени.



В свою очередь заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари в интервью Yle высказал мнение, что строительство забора на границе нецелесообразно. В то же время он считает, что возведение изгородей может быть оправдано вблизи пограничных пунктов. Но, как он отмечает, должно быть соответствующее политическое решение.





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