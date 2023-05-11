В Финляндии обрушился мост: пострадали 27 человек, преимущественно дети
В четверг, 11 мая, произошло обрушение моста в финском городе Эспоо. В результате инцидента травмировано почти 30 человек
Об этом сообщает финский телеканал YLE.
Полиция Западного Уусимаа заявила, что обрушение произошло около 9:30 утра. По данным правоохранителей, временный мост был произведен из фанеры.
"Травмы разной степени тяжести получили 27 человек, среди пострадавших есть школьники. Травмированных доставили в больницы региона", - сказано в сообщении.
В связи с трагедией был открыт специальный информационный центр, куда могут позвонить родственники пострадавших и где можно получить дополнительную информацию.
- Ночью 9 апреля во французском Марселе обрушился дом, в результате чего погибли шесть человек. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное