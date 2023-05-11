Об этом сообщает финский телеканал YLE.

Полиция Западного Уусимаа заявила, что обрушение произошло около 9:30 утра. По данным правоохранителей, временный мост был произведен из фанеры.

"Травмы разной степени тяжести получили 27 человек, среди пострадавших есть школьники. Травмированных доставили в больницы региона", - сказано в сообщении.

В связи с трагедией был открыт специальный информационный центр, куда могут позвонить родственники пострадавших и где можно получить дополнительную информацию.