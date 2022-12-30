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В Финляндии назвали ожидаемые сроки вступления в НАТО

30 декабря, 2022 пятница
19:24
Мир

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен считает, что до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля 2023 года, страна станет членом Альянса

Об этом сообщает YLE со ссылкой на заявление Кайкконена.

"Я думаю, что есть серьезные основания полагать, что Финляндия станет членом НАТО до саммита НАТО в Вильнюсе", - сказал он.

Известно, что саммит НАТО, о котором упоминает министр обороны, состоится в столице Литвы Вильнюсе 11–12 июля 2023 года.

По мнению министра обороны Финляндии, страна отвечает критериям членства в НАТО и обязана соблюдать меморандум о взаимопонимании, подписанный вместе со Швецией и Турцией на Мадридском саммите.

По словам Кайкконена, финские компании являются конкурентоспособными, но международный рынок вооружений очень конкурентен. Примером приводит компанию Patria, которая после сложных лет ныне достигла значительных новых соглашений.

"Имея сильную собственную оборонную промышленность, мы также укрепляем собственную оборону и безопасность поставок", - сказал он.

  • Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО 5 июля.
  • 12 июля президент США Джо Байден направил на ратификацию в сенат протоколы по присоединению Финляндии и Швеции к Альянсу. Известно, что готовящийся правительством законопроект о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс не предусматривает запретов на размещение ядерного оружия или военных баз НАТО на финской территории.
  • 3 ноября генеральный секретарь НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции о вступлении в Североатлантический альянс. "Пора приветствовать Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО. В эти опасные времена еще важнее завершить их вступление, чтобы предотвратить любое недоразумение или просчет в Москве", - сказал он.

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