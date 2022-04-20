В Финляндии начались парламентские дебаты по вступлению в НАТО

Об этом сообщает The Guardian.

Финские законодатели на прошлой неделе получили по заказу правительства "Белую книгу", в котором оцениваются последствия вступления в НАТО. В отчете не содержится рекомендаций, но подчеркивается, что без членства в Альянсе у Финляндии нет никаких гарантий безопасности.

В докладе также говорится, что "сдерживающий эффект" для обороны Финляндии будет "значительно больше" в случае членства в НАТО.

По данным финских источников, около половины из 200 депутатов парламента страны поддерживают вступление в НАТО, против которых выступает только 12 законодателей.

Напомним, подавляющее большинство финнов поддерживает вступление страны в НАТО.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Финляндии заявило о готовности страны к "разным угрозам" со стороны России в случае вступления в НАТО.

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