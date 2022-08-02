В Финляндии на границе с РФ появился борд, напоминающий россиянам о войне в Украине
Финское молодежное движение Kokoumusnuoret ("Националистическая молодежь") выкупило рекламный борд в пограничном пункте пропуска Ваалимаа, разместив там рекламное объявление с напоминанием о военных действиях России в Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Kokoumusnuoret отмечает, что в последние недели все больше туристов из России получают визы для поездок в Финляндию. Эти визы могут использовать для обхода санкций и въезда в другие страны Шенгенской зоны.
"Kokoumusnuoret не принимает такой процедуры, но требует, чтобы правительство вернулось из отпусков и ввело запрет на выдачу виз (россиянам)", – говорится в прессрелизе молодежного движения.
Там обещают до введения такого запрета оплачивать объявление на рекламном бигборде, который будут видеть российские путешественники, пересекающие границу Финляндии в Ваалимаа: "Пока вы отдыхаете, многие украинцы остались без дома, в который вернутся".
Представитель Kokoumusnuoret Джоэль Элмачи в комментарии Iltalehti сказал, что сообщение начало транслироваться на билборде в Ваалимаа с полудня понедельника. "Мы хотели напомнить о реальности, царящей в Украине", – объясняет он.
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