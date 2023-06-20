В Финляндии избрали нового премьер-министра: Петтери Орпо заменит Санну Марин

Об этом сообщает Reuters.

Петтери Орпо возглавит коалицию консерваторов "Национальной коалиции", правопопулистов и евроскептиков "Настоящих финнов", Шведской народной партии и христианских демократов, которые вместе завоевали большинство мест в парламенте на выборах 2 апреля.

Кроме того, новым министерством финансов станет лидер "Настоящих финнов" Рикка Пурра, а заместитель лидера "Коалиции" Элина Валтонен - министром иностранных дел.

Орпо проводил предвыборную кампанию, обещая сократить дефицит государственного бюджета путем сокращения расходов, снижения налогов и стимулирования создания новых рабочих мест в частном секторе. Новая коалиция также стремится сократить квоты на беженцев, поднять планку для рабочих виз и усложнить получение гражданства для иностранцев, являющихся ключевыми приоритетами для "Настоящих финнов".