В Финляндии и Норвегии зафиксировано рекордное количество вспышек птичьего гриппа
Норвегия и Финляндия в этом году столкнулись с рекордным количеством вспышек птичьего гриппа в нескольких регионах. В результате погибли тысячи чаек и других видов животных, в некоторых районах были введены ограничения на поездки
Об этом сообщает Reuters.
Официальные лица в входящем в губернию Финнмарк в Норвегии арктическом городе Вадсо заявили, что они собрали более 10 000 мертвых птиц в этом районе, а Норвежское управление безопасности пищевых продуктов в четверг ввело запрет на поездки, охватывающие три заповедника.
"Вспышки, которые мы наблюдаем в разных местах Финнмарка в этом году, гораздо больше, чем мы видели в прошлом в Норвегии", - сказал Оле-Херман Тронеруд, главный ветеринарный врач Норвежского управления безопасности пищевых продуктов.
Соседняя Финляндия также заявила, что штамм H5N1 обнаружен на 20 зверофермах по сравнению с 12 ранее на этой неделе.
Ранее в ООН предупредили, что вспышки птичьего гриппа по всему миру вызывают опасения и что вирус может легче адаптироваться для заражения людей.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск заражения вирусом H5N1 остается низким, однако необходимо тщательно отслеживать сообщения об инфекциях среди млекопитающих.
- Весной 2023 года в Японии зафиксированы большие вспышки птичьего гриппа на фермах – уничтожено более 17 млн цыплят.
- С октября 2021 по сентябрь 2022 из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили 48 млн птиц в 37 странах, в том числе и Украине. В 2022 году зафиксированы самые большие вспышки болезни в Европе и Великобритании.
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