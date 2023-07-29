Об этом сообщает Reuters.

Официальные лица в входящем в губернию Финнмарк в Норвегии арктическом городе Вадсо заявили, что они собрали более 10 000 мертвых птиц в этом районе, а Норвежское управление безопасности пищевых продуктов в четверг ввело запрет на поездки, охватывающие три заповедника.

"Вспышки, которые мы наблюдаем в разных местах Финнмарка в этом году, гораздо больше, чем мы видели в прошлом в Норвегии", - сказал Оле-Херман Тронеруд, главный ветеринарный врач Норвежского управления безопасности пищевых продуктов.

Соседняя Финляндия также заявила, что штамм H5N1 обнаружен на 20 зверофермах по сравнению с 12 ранее на этой неделе.

Ранее в ООН предупредили, что вспышки птичьего гриппа по всему миру вызывают опасения и что вирус может легче адаптироваться для заражения людей.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск заражения вирусом H5N1 остается низким, однако необходимо тщательно отслеживать сообщения об инфекциях среди млекопитающих.