В Финляндии готовятся к возможному отключению газа из РФ уже в мае, - СМИ

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat , пишет ЕП.

По данным издания, российская компания "Газпром" объявила, что оплата в рублях является условием для продолжения поставок газа.

Газпром попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая.

По данным источников издания в ЕС, этот срок является таким же для многих других стран Евросоюза.



Не исключено, что 21 мая поставки российского газа в Финляндию и большую часть Европы будут прекращены. По официальным оценкам, существующей газовой инфраструктуры Финляндии будет недостаточно для замены российского газа.

Газ играет гораздо меньшую роль в энергетическом балансе Финляндии. В прошлом году на газ приходилось всего около 5% от потребления энергии.

В основном, ожидаются проблемы для промышленности, где газ используется не как источник энергии, а как сырье для технологических процессов. Две трети газа в Финляндии использует промышленность, в том числе больше всего - химическая и лесная.

Министр по вопросам европейских дел Финляндии Тутти Туппурайнен заявила , что страна не будет платить рублями за российский газ.