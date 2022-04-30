В Финляндии готовятся к возможному отключению газа из РФ уже в мае, - СМИ
Финское правительство и компании в стране готовятся к прекращению поставок газа из России в мае 2022 года
Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat , пишет ЕП.
По данным издания, российская компания "Газпром" объявила, что оплата в рублях является условием для продолжения поставок газа.
Газпром попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая.
По данным источников издания в ЕС, этот срок является таким же для многих других стран Евросоюза.
Не исключено, что 21 мая поставки российского газа в Финляндию и большую часть Европы будут прекращены. По официальным оценкам, существующей газовой инфраструктуры Финляндии будет недостаточно для замены российского газа.
Газ играет гораздо меньшую роль в энергетическом балансе Финляндии. В прошлом году на газ приходилось всего около 5% от потребления энергии.
В основном, ожидаются проблемы для промышленности, где газ используется не как источник энергии, а как сырье для технологических процессов. Две трети газа в Финляндии использует промышленность, в том числе больше всего - химическая и лесная.
- Министр по вопросам европейских дел Финляндии Тутти Туппурайнен заявила , что страна не будет платить рублями за российский газ.
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