В Финляндии был демонтирован последний памятник Ленину
Из центра финского города Котка убрали последний в стране большой памятник Владимиру Ленину
Об этом сообщает финская гостелерадиокомпания Yle .
Бюст Ленина создал эстонский скульптор Матти Варика. Скульптуру передадут музею Кюмеенлаксо на хранение.
Глава отдела городского планирования Маркку Ханнонен отметил, что перемещение памятника - сложная техническая операция: бюст поднимали на грузовик с помощью подъемника.
Этот памятник подарил город-побратим Таллин в 1979 году. Yle отмечает, что в городе Котка до сих пор остаются посвященные советскому вождю памятные доски и барельефы.
- Ранее сообщалось, что российские кафиры восстановили памятники Ленину в Геническе , под Мариуполем и в Новой Каховке .
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