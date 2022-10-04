В Финляндии был демонтирован последний памятник Ленину

Об этом сообщает финская гостелерадиокомпания Yle .

Бюст Ленина создал эстонский скульптор Матти Варика. Скульптуру передадут музею Кюмеенлаксо на хранение.

Глава отдела городского планирования Маркку Ханнонен отметил, что перемещение памятника - сложная техническая операция: бюст поднимали на грузовик с помощью подъемника.

Этот памятник подарил город-побратим Таллин в 1979 году. Yle отмечает, что в городе Котка до сих пор остаются посвященные советскому вождю памятные доски и барельефы.

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